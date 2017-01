Grabitja spektakolare e diamantëve, 7 të arrestuar në Holandë

Pesë burra dhe dy gra janë arrestuar nën dyshimin e përfshirjes në vjedhjen e diamantëve me vlerë 75 milionë euro në vitin 2005, në aeroportin Schipol të Amstërdamit.





Lajmin e kanë bërë të ditur autoritetet holandeze, sipas të cilave të arrestuarit, të gjithë shtetas holandezë, janë vënë në pranga në Amstërdam dhe Vlanecia të Spanjës.





Anëtarët e grupit, të armatosur dhe të veshur si punonjës të aeroportit, vodhën diamantët në momentin kur do të ngarkoheshin në një avion.





Disa nga gurët me vlerë u rekuperuan gjatë ndjekjes me makinë të grabitësve, por pjesa tjetër me vlerë 40 milionë euro ende nuk është gjetur.





Korrespondentët e mediave ndërkombëtare deklarojnë se grabitja në fjalë është më e madhja e këtij lloji e bërë ndonjëherë. Diamantët dhe sende të tjera me vlerë u vodhën në një zonë të sigurisë së lartë të aeroportit, pasi grabitësit depërtuan me anë të një autoblinde.