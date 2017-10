Google partnerizohet me Soros për të “kontrolluar faktet” në rezultatet e lajmeve

Google është partnerizuar me një organizatë të financuar kryesisht nga miliarderi Xhorxh Soros për të "kontrolluar faktin" në lajme, një lëvizje që mund të ndikojë në rezultatet e kërkimit për agjencitë të caktuara të lajmeve.

Erica Anderson, menaxhere e partneriteteve në Google News Lab, njoftoi të enjten se kompania do të bashkohet me Rrjetin Ndërkombëtar të Kontrollimit të Fakteve (IFCN) në Institutin Poynter për të "kontrolluar faktin" lajmet që shfaqen në motor kërkimi.

"Me kaq shumë informacione të disponueshme përreth orëve dhe pajisjeve të ndryshme, duke qenë në gjendje të kuptojnë në një shikim se çfarë është e vërtetë dhe ajo që është e rreme në internet është gjithnjë e më e rëndësishme", tha Anderson në një deklaratë.

Ajo tha se Google do të punojë me IFCN në tri mënyra:

1. Të rrisë numrin e kontrollorëve të fakteve duke mbajtur "punëtoritë globale të kontrollit të fakteve" dhe duke ofruar të ardhura mujore për organizatat e reja të kontrollit të fakteve;

2. Të zgjerojë pikën e Kodit të Parimeve të IFCN në rajone të reja;

3. Të sigurojë mjetet e kontrollit të fakteve për komunitetin e IFCN pa pagesë.

Kodi i parimeve kërkon që agjensitë e lajmeve t'i binden pesë angazhimeve për të siguruar që agjencitë e lajmeve të mbeten të ndershme, transparente dhe jo partiake. Ka 36 nënshkrues të Kodit të Parimeve, duke përfshirë kontrolluesin e majtë të Washington Post Fact Checker dhe organizata të tjera të kontrollit të fakteve nga e gjithë bota. Alexios Mantzarlis, drejtori i IFCN në Poynter lëshoi një deklaratë duke thënë se partneriteti 12-mujor do të "mundësojë IFCN të inkurajojë më shumë kontrollime të fakteve në mbarë botën, ndërkohë që ndihmon në ngritjen e standardeve dhe ndikimit të nismave ekzistuese". Instituti Poynter për Studime të Medias është financuar hapur nga Fondacionet e Shoqërisë së Hapur Soros. Soros, një kapitalist veteran i miliarderëve, mbështeti ish-Sekretarin e Shtetit Hillary Clinton gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Soros u kritikua kohët e fundit për transferimin e rreth 18 miliardë dollarëve në Fondacionin e Shoqërisë së Hapur, duke e bërë atë bamirësinë e dytë më të madhe në SHBA pas Fondacionit Bill dhe Melinda Gates '. Bamirësia është akuzuar për nxitje të të ashtuquajturve "revolucione ngjyrash" për të instaluar qeveritë miqësore në SHBA.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha përmes një deklarate, se disa organizata të financuara nga Soros "shpifin për shtetin hebre dhe kërkojnë të mohojnë të drejtën e tij për të mbrojtur veten".

Kryeministri hungarez Viktor Orban gjithashtu akuzoi Sorosin për përdorimin e parave të tij për financimin e OJQ-ve liberale që ndikojnë në Bashkimin Evropian për të pranuar azilkërkuesit për të krijuar një "Europë të re, të përzier, të muslimanëve".





Instituti Poynter gjithashtu merr fonde nga Fondacioni Bill & Melinda Gates, Fondacioni Kombëtar për Demokraci dhe Rrjeti Omidyar, i cili është jofitimprurëse për miliarderin liberal dhe themeluesin e eBay, Pierre Omidyar.





Partneriteti Google-Poynter u njoftua disa ditë para se drejtuesit e Google, Facebook dhe Twitter të planifikonin të dëshmonin përpara Senatit dhe Komisioneve të Inteligjencës të Shtëpisë së Bardhë për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të 2016-ës.





Facebook, i cili është nën vëzhgim për pjesën e tij në përhapjen e lajmeve të rreme gjatë zgjedhjeve, gjithashtu është partnerizuar me Institutin Poynter për të nisur artikullin e saj "të diskutueshëm" në tregimet e gjykuara të rreme nga organizatat e kontrollit të fakteve që punojnë me gjigantin e medias sociale.





Tregimet e shënuara nga përdoruesit e Facebook-it si 'lajme të rreme' u kalohen këtyre faktorëve - kontrollorëve për verifikim. Nëse fakt-kontrollorët pajtohen në gjykimin, se historia, e cila është mashtruese, do të shfaqet në lajmet me një etiketë "të diskutueshme" së bashku me një lidhje me një artikull përkatës që shpjegon, pse mund të jetë false.





Google News Lab ka bashkëpunuar edhe më parë me Institutin Poynter për të futur një "tag të kontrollit të fakteve" që etiketon artikujt e lajmërimeve që përcakton kompania, e cila mund të përmbajë kontrolle të fakteve në mënyrë që "t'u ndihmojnë lexuesve të gjejnë kontrollime faktesh në tregime të mëdha lajmesh".