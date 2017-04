Gjermani/ Berlini shpreson për një marrëveshje të shpejtë me Greqinë për borxhin

Një zyrtar i lartë i Ministrisë gjermane të Financave theksoi se shpresonte për një marrëveshje të shpejtë me Greqinë për zhbllokimin e kësteve të tjera të kredisë, pas rifillimit të negociatave.





“Në këtë kuadër, auditi që po vazhdon parashikon që Greqia të realizojë reformat e premtuara dhe kjo mbetet kusht për vazhdimin e programit të ndihmës, ashtu si dhe pjesëmarrjen e FMN-së”, deklaroi Jens Spahn, një prej sekretarëve të shtetit gjerman për Financat.





“Jam optimist që kjo do të arrihet së shpejti”, shtoi ai në një interviste.





Përfaqësuesit e kreditorëve, BE, Banka Qendrore Evropiane (BQE) dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) ranë dakord për rifillimi e diskutimeve me qeverinë mbi auditimin e financave publike të vendit me borxhe, miratimi i të cilës është i nevojshëm për zhbllokimin e kësteve të kredisë.