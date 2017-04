Francë, zëdhënësi i AAK: Nesër vendimi përfundimtar për Ramush Haradinaj, çfarë pritet

Zëdhënësi i AAK-së, Muharrem Nitaj, tha se nesër pritet që të merret vendimi për ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili që nga 4 janari po mbahet në Francë, ku është ndaluar në bazë të një fletë-arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia.





Një vendim i tillë ishte pritur të merrej në mars por ishte shtyrë për 6 prill për shkak se Serbia kishte ofruar prova të reja në synimin për ekstradimin e ish-komandantit të UÇK-së, të cilin e akuzon për krime lufte.





Zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, në një prononcim nga Franca tha se AAK pret një vendim pozitiv nesër.





“Ajo çka presim ne është që përgjigja të jetë pozitive dhe Haradinaj të jetë i lirë në punën e tij dhe të kthehet në Kosovë”, tha Nitaj.





Ai ka sqaruar situatën e nesërme. Sipas tij nesër duhet të përfundohet e gjithë kjo procedurë.