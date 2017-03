Francë - Fillon apo Juppe?! Orë vendimtare për kandidatin e republikanëve

François Fillon apo Alain Juppe?! Është kjo dilema hamletiane për republikanët, e cila pritet të marrë një përgjigje përfundimtare brenda ditës së sotme.





Konservatorët do të zhvillojnë një mbledhje në orët e mbrëmjes, për të përcaktuar përfundimisht se cili do të jetë kandidati që do të përfaqësojë këtë forcë politike në zgjdhjet presidenciale.





François Fillon arriti që të triumfojë në garën partiake, e megjithatë, popullariteti i tij ka ardhur gjithnjë e në rënie javët e fundit për shkak të një skandali të publikuar nga mediat, të cilat pretendojnë se 63-vjeçari ka shfrytëzuar fondet publike për të paguar të afërmit e tij, ndonëse këta të fundit nuk kanë kryer asnjë punë.





Për këtë arsye, shumë republikanë kanë kërkuar zëvendësimin e François Fillon me kandidatin që zuri vendin e dytë në zgjedhjet partiake, Alain Juppe.





Ky i fundit ka gjetur mbështetje edhe në një sondazh, i cili tregon se nëse ish-kryeminsitri do të garojë, ka më shumë shanse për të mbërritur në fazën e dytë sesa François Fillon.





Ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë në mbledhjen që do të zhvillohet mbrëmjen e sotme.





Në një emision televiziv që u transmetua të dielën, Fillon deklaroi se nuk ka ndërmend të tërheqë kandidaturën.