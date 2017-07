Foto/ A është ky trendi më i shëmtuar i veshjeve për meshkuj?

Sigurisht, pantallonat e shkurta për meshkuj mund të jenë të këqija . Por, moda duhet të jetë e barabartë për të gjithë dhe meshkujt duhet patjetër të duken interesant dhe bukur.





Kohët e fundit, këto pantallona të shkurta apo shorce u kthyen me një hakmarrje veçanërisht të ashpër në pasarelat e meshkujve për pranverën 2018. Gosha Rubchinsky doli me një palë pantallona të tilla poshtë gjunjve prej xhinsi dhe një këmishë, njëlloj sikur Slim Shady kishte teleportuar në Moskë rreth vitit 1999, verzioni i tij ishte më i ngushtë se Rubichinsky duke e cilësuar si një “bad boy”. Modele të ngjashme ishin zbuluar edhe nëpër pasarela të ngjashme nga Prada apo Christopher Shannon duke zbuluar këmbët me qime. Ndërsa rasti më i mërzitshëm mund të cilësohet nga Martine Rose, kombinimi me xhepa të mëdha që mbulon tërë vithet, një rryp metalik që shtrëngon dhe thekson belin.













A është vallë ky trend i keq apo thjeshtë i mirë? Një studim i shpejtë konfirmoi natyrën e tij polarizuese. Këto veshje duken shumë fëmijërore dhe aspak nuk shprehin elemente burrërie, thekson fotografi Daniel Arnold, duke shpjeguar se këto persona duken si një gjigant 3 vjeçar. Ai i krahason këto shorce apo pantallona të shkurta me kostumet e banjos. Ai nuk kundërshton këto lloj modele, por që t’i përshtaten prporcioneve trupore, të jenë ideale deri nën gju dhe të mos vizatojnë shumë trupin mashkullor, sepse është diçka vërtetë e pahijshme.