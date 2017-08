Formimi i qeverisë së Kosovës, VV dhe LDK ‘betejë’ për 61 votat

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe lëvizja “Vetëvendosje” kanë paralajmëruar se do t’i fillojnë përpjekjet për formimin e institucioneve, pas dështimit për herë të gjashtë të koalicionit PAN në Kuvend. Drejtuesit e këtyre subjekteve thonë se do t’i nisin bisedimet edhe me deputetët minoritarë, në mënyrë që, siç thonë, ta konstituojnë Kuvendin dhe më pas ta formojnë edhe Qeverinë.





Deputetja e LVV-së, Albulena Haxhiu, ka thënë për “Zërin” se presin që LDK-ja të bashkëpunojë me partinë e tyre për formimin e institucioneve. “Ne kemi pasur kontakte me drejtuesit e LDK-së për t’i parë mundësitë e bashkëpunimit për qeverisje. “Ne jemi treguar shumë bashkëpunues në këtë drejtim, mirëpo, pavarësisht kësaj, LDK-ja ka bërë veprime që nuk i kontribuojnë bashkëpunimit me deklarata naive dhe vendosjen e kushteve që për ne janë të papranueshme”.





Ajo ka bërë të ditur se para disa ditëve kandidati i tyre për kryeministër, Albin Kurti, me anë të një letre drejtuar opinionit publik, por edhe sot, kërkoi lëvizje nga ana e koalicionit LAA.