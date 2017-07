Festivali i demave, plagoset rëndë turisti amerikan







Dita e dytë e vrapimit të demave në Pamplona ka qenë me dramatikja, me disa persona të plagosur, dy nga të cilët turistë amerikanë.



Më rende është plagosur një 22-vjecar amerikan, i cili shihet në pamje se si goditet nga një prej demave dhe pastaj shkelet nga të tjerët që vijnë me pas.



Djali, i veshur me një t-shirt të bardhe dhe xhinse të shkurtra mbeti i shtrire në rrugë pa lëvizur pas kalimit të turmës së demave. Amerikani tjetër i plagosur ishte një 35-vjeçar ish-boksier.



Festivali i Shën Ferminit në Pamplona zgjat një jave të tërë çdo korrik.



Vdekjet nga goditjet e demave janë të rralla, që prej vitit 1925 janë shënuar 15 të vdekur, por çdo vit plagosen 200-300 njerëz, shumica e te cilëve jo nga brirët e demave, por nga rrëzimet.



Turistët janë ndër më të dëmtuarit. Shumë zëra e kundërshtojnë festivalin duke vënë në dukje se demat tmerrohen nga nxitjet e njerëzve dhe rrëmuja, ata godasin në mënyrë të pavullnetshme në përpjekje për të gjetur rrugëdaljen dhe pastaj në mbrëmje gjejnë vdekjen në arenën e stadiumit, ku të 6 demat që lëshohen çdo mëngjes vriten.