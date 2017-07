Dita e Bastijës dhe simbolika e pjesëmarrjes së presidentit Trump

Presidenti amerikan Donald Trump ishte i ftuari i nderit në festimet me rastin e “Ditës së Bastijës” në Francë. Gjithçka ishte përgatitur në hollësi, duke përfshirë bandën ushtarake, manifestimin me avionë ushtarake amerikanë e francezë si dhe një paradë që zgjati më shumë se dy orë dhe që shënoi gjithashtu 100 vjetorin e hyrjes së trupave amerikanë në Luftën e Parë Botërore. Parada shënoi dhe fundin e vizitës dy ditore të presidentit Trump dhe bashkëshortës së tij në Francë.





Në bulevardin e famshëm të Parisit Champs Elysees, flamuri amerikan u valvit krah atij francez. Trupat amerikane marshuan në një paradë mes mijëra ushtarëve francezë, shoqëruar nga mjetet ushtarake.





Gjithshçka monitorohej nga më shumë se 3500 policë, përgjatë gjithë bulevardit për të garantuar sigurinë ndaj ndonjë sulmi të mundshëm terrorist.





Në një fjalim në bulevardin Champs Elysees, presidenti francez iu referua historisë për të dëshmuar lidhjen e fortë mes dy vendeve.





"Ne gjetëm aleatë të sigurtë, miq, të cilët erdhën për të na ndihmuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mes tyre. Kjo është arsyeja pse asnjëherë, asgjë, nuk do të na ndajë. Prania e presidentit amerikan Donald Trump dhe gruas së tij është shenja e një miqësie që zgjat në kohë".





Prania e presidentit Trump si i ftuar nderi me rastin e ditës kombëtare të Francës është një simbolikë e thellë dhe tregues se Franca dhe Evropa kanë nevojë për angazhimin amerikan, më shumë se kurrë.





Më 14 korrik Franca përkujton mësymjen në Bastijë në vitin 1789, një ngjarje që shënoi fillimin e Revolucionit Francez.





Këtë vit u festua dhe 100 vjetori i vendimit të Shteteve të Bashkuara për të hyrë në Luftën e Parë Botërore, duke i shpallur luftë Gjermanisë.