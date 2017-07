CANADA DAY/ Dita e Kanadasë

Kastriot FRASHËRI*





150 vjet histori, një ditë në një kohë!





* studiues, publicist dhe Drejtor i Institutit të Çështjeve Kombëtare





Canada Day ose Dita e Kanadasë është një ngjarje që na fton të gjithëve për të mos humbur festën më të madhe të Kanadasë, e cila do të kremtohet këtë vit si asnjëherë tjetër në kryeqytetin e saj në Ottawa. Kanadezët kudo ku janë do të festojnë 150 vjetorin e Konfederatës së Kanadasë, aktivitete të cilët këtë vit janë parashikuar të zgjatin gjatë gjithë fundjavës së, 30 qershor - 2 korrik 2017. Tri vendet zyrtare ku do të përqendrohen aktivitetet e kësaj fundjave janë: Parlament Hill: si zemra politike dhe kulturore e qytetit të Ottawa-s dhe vendi kryesor për festimet e Ditës së Kanadasë. Major Park Hill: një hapësirë e gjelbër shumë e bukur që gjendet vetëm disa minuta larg Parlament Hill, në mes të Fairmont Château Laurier dhe Galerisë Kombëtare të Kanadasë, përmban programe dhe shfaqje miqësore për familjen; si dhe Muzeu Historik i Kanadasë: vendi ku mund të gjesh vetëm gëzim dhe krenari me argëtimin e brendshëm dhe të jashtëm që ofrohet në muzeun më të vizituar të Kanadasë, të vendosura në Gatineau, Quebec, në brigjet lumit të Ottawa-s, si dhe në qendrën e kryeqytetit dhe në vende të tjera zyrtare të Kanadasë edhe pse programimi i këtij viti në Parlament Hill ndryshon pak nga vitet e tjera. Në ceremoninë e hapjes së këtyre festimeve do të marrin pjesë personalitetet më të larta të saj, si kryeministri i Kanadasë, z. Justin Trudeau, Guvernatori i Përgjithshëm i Kanadasë, z. David Johnston, si dhe Princi i Uellsit dhe Dukesha e Cornwallis, të cilët do të festojnë ditën e parë të Kanadasë në Ottawa, si pjesë e Turit Mbretëror të Kanadasë, këtë verë. Festa e Kanadasë ka një shumëllojshmëri programesh argëtuese si koncerte këngëtarësh të njohur, Dance Sharing, interpretues në rrugë, koncerte pop-up, shfaqje lundruese, udhëtime për fëmijë, teatër me kukulla, vallëzim, mbrëmjen me artistët kanadezë Cirque du Soleil, Alessia Cara, Marie-Mai, Walk Off The Earth, Lisa LeBlanc, Kelly Bado, Dean Brody, Louis-Jean Cormier, Serena Ryder, Kinnie Starr, Gordon Lightfoot, Mike Tompkins, si dhe President’s Choice, që është shfaqja më e madhe piroteknike e Ditës së Kanadasë, e cila do të nisë nga pesë vende të ndryshme: Pika Nepean, si dhe katër vende përgjatë bulevardit të Konfederatës, e cila është një stuhi verbuese sa e vërtetë, aq dhe e përkryer, në këndin 360 gradë, shfaqja e fishekzjarreve është e kushtëzuar nga moti.