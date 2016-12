Jeta, suksesi, skandalet seksuale, droga dhe burgu që shoqëruan George Michael

Këngëtari i famshëm dhe shumë i dashur për publikun, George Michael, ka ndërruar jetë ditën e djeshme. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i tij i cili njoftoi se ylli i muzikës ka vdekur paqësisht në shtëpinë e tij në kohën e Krishtlindjeve, në moshën 53-vjeçare.

Por përtej suksesit të madh muzikorë që e shoqëroi gjithë jetës, çfarë e bëri Georgen të qëndronte në qendër të vëmendjes?!

Abuzimi i tij me drogën dhe skandalet seksuale ishin pjesë e jetës së tij… Gjatë një interviste të dhënë disa kohë më parë, ai ishte shprehur se për 20 vite ishte ‘përpjekur’ ta sabotonte karrierën e tij përmes abuzimit me drogën si dhe skandalet e shumta seksuale, por kishte qenë publiku dhe krijimet e tij muzikore që nuk e kishin tradhtuar.

George ka përfunduar disa herë në spital nga mbidoza e kokainës, por jo vetëm në spital… ai është arrestuar dhe burgosur pasi u kap duke konsumuar sasi të larta kokaine në tualetin e një lokali. Pas qëndrimit në burg, ai tregoi se kjo kohë i kishte bërë shumë mirë dhe kishte reflektuar, ndërkohë që kishte nisur të shkruante dhe albumin e tij të radhës përgjatë kësaj kohë.





Një tjetër anë e errët e tij ishte edhe raporti seksual me të panjohurit. Ylli i muzikës e kishe dekalaur me kohë prirjen e tij seksuale dhe pëlqimin për meshkujt. Ai kishte pranuar se për 7 vite kishte bërë seks me më shumë se 500 meshkuj.

Michael luftoi për një kohë të gjatë me depresionin, pas vdekjes së partnerit të tij Anselmo Feleppa në vitin 1993, dhe më pas për humbjen e nënë së tij në 1997. Më vonë ai pati një lidhje për 12 vite më Kennye Goss, lidhje që në fund dështoi. Më pas ai deklaroi lidhjen e radhës me Fadi Fawaz.

Karrierën George Michael (emri i vërtetë i tij ishte Georgios Kyriakos Panagiotou), i biri i një britaniku me origjinë nga pjesa greke e Qipros, e ka filluar me shokun Andrew Ridgeley.



Ata kanë themeluar së bashku duon “Wham!”, i cili në vitet 1980-të ka bërë shumë hite. Këngët më të njohura nga kjo kohë janë “Last Christmas” dhe “Wake Me Up Before You Go-Go”.

Pas ndarjes së tyre, Michael me 1987 ka nisur karrierën solo dhe menjëherë me albumin e parë “Faith” ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm.

Por pavarësisht këtyre përvojave jo fort të këndshme që ishin pjesë e pandashme e jetës së tij, ai është vlerësuar gjithnjë për muzikën dhe suksesin e jashtëzakonshëm në karrierën 40-vjeçare, sukses që i kalonte më shumë se 100 milion shitje albumesh.