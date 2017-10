Befason Kim Jong-un, pretendon se ka gjetur kurat për sëmundjet më të rrezikshme në planet

Sipas një artikulli të fundit të publikuar nga prestigjiozja angleze "The indipendent", thuhet se Koreja e Veriut ka krijuar një ilaç çudibërës që jo vetëm që shëron SIDA-an, por edhe çrrënjos Ebolën dhe kancerin, kuptohet nëse janë për tu besuar raportet e marra nga agjencionet e këtij vendi.





Në një njoftim thuhet se ilaçi përbëhet nga xhenseni i rritur nga plehu dhe një përzierje e përbërësve tjerë, duke mos zbuluar kështu kombinimin e veçantë.





Vendi diktatorial nga i cili jemi mësuar të dëgjojmë për pretendime të sforcuara rreth arritjeve të saj, thotë se ilaçi do të jepet në formë të shiringës (injeksionit) dhe do të njihet me emrin “Kumdang¬2”.





