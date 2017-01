BE dënon sulmin terrorist të kryer Natën e Vitit të Ri në klubin e natës "Reina" në Stamboll dhe shprehu solidaritet me popullin e Turqisë.

"Shprehim ngushëllimet më të thella për familjet dhe të afërmit e viktimave. BE e thekson solidaritetin me Turqinë dhe popullin e saj. Ne me vendosmëri i dënojmë të gjitha aktet e terrorizmit dhe e vërtetojmë lidhshmërinë tonë drejt bashkëpunimit me autoritetet e Turqisë për parandalim dhe luftë me këtë kanosje".