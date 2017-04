Bankat greke në krizë

Në Greqi po bien dukshëm depozitat bankare - vetëm në shkurt nga vendi në krizë janë larguar rreth 750 milionë euro. Ekspertët thonë se aktualisht kemi ashpërsimin më të madh të kontrolleve financiare.





Lartësia e depozitave bankare në Greqi paraqet një indikator të rëndësishëm të gjendjes ekonomike dhe krizës në vend. Analistët dhe depozituesit ishin shumë kureshtarë të shohin raportet më të fundit për gjendjen në Bankën Greke. Raporti është shqetësues: vetëm në shkurt në Greqi ka rënë niveli i depozitave bankare në vlerë prej 750 milionë euro. Prej fillimit të vitit 2017, bankat greke kanë shënuar një minus të madh prej gati katër miliardë euro. Në këtë mënyrë kursimet e grekëve janë në nivelin më të ulët që nga janari i vitit 2015 dhe aktualisht kapin shumë prej 128 miliardë euro.

A është tërheqja e parave nga klientët një reagim tjetër ndaj debateve për mundësinë e daljes së Greqisë nga Eurozona? Panagiotis Petrakis, profesor i ekonominë në Universitetin e Athinës thotë: "Të dhënat e fundit tregojnë hyrje më të vogla të kapitalit në vitet e fundit".





Panagiotis Petrakis

Kujtojmë se në qershor 2015 qeveria ka futur kontrollet e kapitalit, me qëllim që të evitojë largimin e mjeteve financiare nga Greqia. Asokohe niveli i depozitave private dhe sipërmarrjeve në banka ishte pak më shumë se 120 miliardë euro. Prej futjes së kontrollit financiar, nga bankat mund të tërhiqen në javë vetëm 420 euro. Por rregullat janë lehtësuar vitin e kaluar dhe kjo ka mundësuar hyrjen por edhe daljen më të shpejtë të parave nga vendi.





Ashpërsim i ri së shpejti?