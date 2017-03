Babai përdhunon të bijën lesbike: ja arsyeja

Një 54-vjeçar nga Britania e Madhe është dënuar me 21 vite burg, pasi përdhunoi të bijën 16-vjeçare lesbike, për t’i provuar se ‘seksi me burrat është më i mirë’. Ai nuk e përtypi dot kur e mitura i tha se po përjetonte probleme me identitetin dhe në nerva e sipër kreu aktin e tmerrshëm. Pasi çështja shkoi në gjykatë, u zbulua se 54-vjeçari emri i të cilit nuk bëhet me dije për të mbrojtur identitetin e së bijës, ka përdhunuar edhe dy vajzat e tjera gjatë 20 viteve të fundit. Gjykatësi e dënoi veprimin e tij si ‘degradues dhe poshtërues’ ndaj së bijs.