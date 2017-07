Asnjë marrëveshje pas bisedimeve Turqi-Greqi për ribashkimin e Qipros

Bisedimet e ribashkimit midis liderëve turq dhe grekë të Qipros, sot në mëngjes, kanë dështuar duke e mbyllur konferencën mbi paqen pa asnjë marrëveshje, tha sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres.





Burimet qipriote greke thanë se bisedimet dështuan për shkak të mosmarrëveshjes lidhur me tërheqjen e trupave turke.





“Me keqardhje, ju informoj se pavarësisht angazhimit shumë të fortë të të gjitha delegacioneve dhe partive të ndryshme, konferenca mbi Qipron u mbyll pa arritur një marrëveshje”, tha Guterres.





Lidhur me vazhdimin e bisedimeve, Guterres tha se “konferenca është e mbyllur, megjithëse kjo nuk do të thotë se nuk do të ndërmerren iniciativa të tjera”.





Burimet qipriote greke thanë se Turqia kishte këmbëngulur në mbajtjen e forcave ushtarake në ishull pas ribashkimit, ndërsa pala greke dëshiron që të gjithë 35 000 trupat e Ankarasë të tërhiqen përfundimisht.