Arrestohet princi miliarder, në gusht erdhi në Shqipëri, u takua me Ramën dhe Bushatin

Një valë arrestimesh, ku përfshihen zyrtarë të lartë, ka nisur në Arabinë Saudite. Mes 11 princave të arrestuar është edhe miliarderi Alwaleed bin Talal, i cili vetëm pak muaj më parë vizitoi Shqipërinë. Ai erdhi në Shqipëri në muajin gusht të këtij viti, ku u takua me kryeministri Edi Rama dhe ministrin e Jashtëm, Ditmir Bushati. I cilësuar si njeriu i 45-të më i pasur në botë, Princi miliarder zbarkoi në Durrës me jahtin e tij super luksoz më 25 gusht. NY Times shkruan se arrestimi i princit Alwaleed është i sigurt se do të dërgojë valë tronditëse, si nëpërmjet Mbretërisë dhe qendrave të mëdha nanciare në botë. Ai kontrollon firmën e investimeve Kingdom Holding dhe është një nga më të pasur në botë, që zotëron ose ka aksione të mëdha në News Corp, Citigroup, Twitter dhe shumë kompani të tjera të mirënjohura. Princi gjithashtu kontrollon rrjetet televizive satelitore të shikuara në të gjithë botën arabe.