Arrestohen edhe tre persona për pjesëmarrje në dhunën në kuvendin maqedonas

Ministria e Punëve të Brendshme nëpërmjet një komunikate informoi se janë arrestuar edhe tre persona të cilët kanë marrë pjesë në turmë për dhunën në Kuvend.





“SPB Shkup, në kuadër të masave dhe aktiviteteve për zbardhjen e plotë të ngjarjeve pas ndërhyrjes së qytetarëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë me datë 27-të nga muaji i kaluar, mbrëmë (02,05) janë arrestuar edhe tre persona V.N. (45), D.P (33), dhe V.P (33), të gjithë nga Shkupi, të cilët dyshohen se kanë kryer vepra penale “pjesëmarrje në turmë njerëzish që do të pengojë personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare”, sipas nenit 384 nga KP i R. së Maqedonisë për (V.N) dhe “ pjesëmarrje në turmë njerëzish që do të pengojë personin zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare” sipas nenit 384 nga KP i RM-së për (D.P dhe V.C). Nga ana e gjyqtarit në procedurë paraprake personit V.N i shqiptohet masa e paraburgimit prej tetë ditëve”, thuhet në komunikatën e SPB-së.





Ata në komunikatë shtojnë se SPB-ja punon për hetimin e mëtejshëm për zbardhjen e rastit.