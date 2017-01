Ahmeti zgjedh Gruevskin?







Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti deklaroi të mërkurën se do të nisë negociatat me VMRO-DPMNE-në, e mandatuar nga presidenti për krijimin e qeverisë së re të Maqedonisë.



Por kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim shton se nuk e ka vendosur ende nëse bisedimet do të përfundojnë me një ripërsëritje të partneritetit pasi forca politike që ai drejton aktiualisht është duke marrë në konsideratë 4 opsione të mundshme: koalicionin me VMRO-në, koalicionin me LSDM-në, bashkimin në një qeveri teknike, ose qëndrimin në opozitë.



Të gjitha këto mundësi janë hedhur në tryezë, thotë Ahmeti, dhe ne po i analizojmë me kujdes në nivelin më të lartë partiak. Pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, partia e Nikolla Gruevskit fitoi 51 vende në Parlament, LSDM-ja 49 dhe BDI-ja 10.



Shumë parti të tjera e kanë përjashtuar mundësinë e një aleance me VMRO-në, ndaj afrimi i BDI-së është një prej mundësive të pakta që i mbetet për formimin e qeverisë.



Negociatat, sipas Ahmetit, nuk kanë për të qenë të lehta dhe ai nuk do të bëhet pjesë e ekzekutivit nëse partneri maqedonas nuk pranon deklaratën e përbashkët të partive etnike shqiptare, të dakordësuar më 7 janar.



Deklarata 7-pikëshe e realizuar me ndërmjetësimin e kryeministrit Edi Rama synon barazinë e plotë mes shumicës maqedonase të vendit dhe komunitetit shqiptar, që përbën gati çerekun e popullësisë.



Dy partitë e tjera të bllokut shqiptar, Besa, që siguroi 5 vende në Parlament dhe PDSH-ja që mori 3, nuk do të marrin pjesë në negocjata për një qeveri të re me VMRO DPMNE-në.