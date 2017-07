6 vjecarin e rrethon pitoni, motra e vogel përpiqet ta shpëtojë (Video)

Jeta e ketyre dy femijeve qe rrezikojne cdo dite jeten e tyre ne kapjen e gjarperinjeve per shkak tregtimi per te siguruar sadopak te ardhura per familjen e tyre ka bere xhiron e botes.





Moter e vella cdo dite bejne te njejten pune duke rrezikuar jo pak jeten e tyre ne kapjen e gjarperinjeve gjigand. Keto dy femije nga Azia jane bere teme diskutimi ne rrjetet sociale.





Puna e tyre nuk shkon cdoher mire dhe kjo shihet qarte ne videon e meposhtme. Kesaj rradhe gjerat shkuan mire por neser nuk i dihet.