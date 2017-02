Muaji mars do të nisëm me një vizitë në Shqipëri të përfaqësueses së lartë të Bashkimit Europiane Federica Mogherini. Zyrtarja europiane do të nisë një tur vizitash në Ballkanin Perëndimor, ku në axhendë është edhe Shqipëri.





Lajmi është bërëi i ditur nga Zyra e BE në Tiranë, e cila tha se Mogherini do të vizitojë Ballkanin Perëndimor nga data 1-4 Mars.