Brunilda Spiro: Reforma në arsim, jo si imitim, por në respekt të kushteve dhe arritjeve të shkollës sonë

Duke e përjetuar situatën në arsim nga brenda dhe jashtë, si mësuese dhe si qytetare, jam e shqetësuar pafundësisht të kuptoj se çfarë po ndodh me pjesën më të rëndësishme, atë të ndriçimit mendor dhe shpirtëror të një kombi, me arsimin. Diku në një libër filozofik të mirëfilltë kam lexuar që intuita me racionalizmin duhet të jenë në të njëjtin hap kur analizojmë dhe argumentojmë një çështje, pasi vërtet duhet të bindim veten apo të tjerët me fakte reale, por nuk duhet të mohojmë që, ndonjëherë në kuptimin apo në njohjen e situatave të ndërlikuara, rol të rëndësishëm luajnë ndjenjat dhe intuita jonë, e cila përbën anën subjektive. Ne jemi trup dhe shpirt, vetëdije dhe nënvetëdije dhe nuk mund ekzistojmë pa këtë dualitet, madje as mund të njohim veten dhe të tjerët vetëm me njërën nga aftësi tonën. Kështu që ne, jam e bindur, e dimë dhe ndjejmë se çfarë po bën një këshilltar ose ambicia e disa këshilltarëve, për të sjellë përvoja dhe reforma, të cilat për një arsye apo një tjetër kanë patur sukses në vendet e origjinës nga ku po merren. Bëhen kështu si rrjedhim reforma mbi reforma, të cilat shoqërohen me frikën e natyrshme që, nëse ndrrohet qeveria, do të ndryshojnë edhe reformat, sepse kështu edhe ka ndodhur. Ende pa u mësuar mirë me një ndryshim, le ta quajmë reformë, do të na duhet të nisim e të mësojmë tjetrën, duke u krijuar në këtë mënyrë një rreth i mbyllur ose një rrugë qorre si shumicat e rrugicave të kryeqytetit tonë, që nuk të nxjerrin asnjëherë në rrugën kryesore. Mos ndoshta është ky qëllimi, që të jemi të detyruar të kthehemi aty ku u nisëm, për të shpërdoruar energjitë tona, forcën ndërtuese dhe rregulluese, pse jo dhe destruktive?! Një psikolog i njohur në vendin tonë dhe sot këshilltar i kryeministrit në një libër me ese, madje edhe në shkrimet e tij në rrjete sociale apo artikuj gazetash ka sjellë shpesh shembuj se çfarë kanë bërë pushtetarët e të gjitha kohërave, duke nisur që nga Egjypti i lashtë e deri në kohrat moderne, për të qetësuar forcat e kundërshtuese, të errëta, destruktive, kërcënuese për ta që lindin në shpirtin dhe mendjen e popujve të tyre. Ja cfarë shkruan në një prej këtyre shkrimeve, (nuk po e specifikoj në cilin, për disa arsye): “Përse i donte faraoni piramidat gjigande?...Nga njëra anë i duheshin të ruante të fshehtë sekretin e mbajtjes së pushtetit. Ai nuk mund t’iu thoshte, se puna e stërmundimshme nuk është gjë tjetër veçse një mjet pa asnjë qëllim tjetër, vecse t’i lodhte. Qëllimi i angazhimit, i detyrimit me punë ishte dhe është pikërisht lodhja…Ajo lodhja do t’i bënte njerëzit të jenë të qetë, të shtruar, të bindur, qytetarë të urtë…”

E njëjta mendësi duket se i vendos mësuesit në pozita pune ku qëllimi duket se është lodhja dhe pasojat e pritshme kësaj në kthimin e tyre në punëtorë të bindur, të depersonalizuar. Mësuesit po preken më shumë nga psikologji dhe ambicieje të sëmura. Mos duhet parë më me maturi “Reforma”, dhe elemente të saj, të cilat janë kopjuar diku në Hollandë, Britani, Zvicër, nga specialistë të rinj, ndoshta edhe të suksesshëm, madje të arsimuar në perëndim, që po adaptohen në arsimin tonë dhe trumbetohen si arritjet më të mëdha?! Jam shumë dakord me reformat e edukimit që do na njihnin me problemet jetike të lëna në errësirë nga copëzimi disiplinar, por para se të sillet një reformë edukimi, duhet të kihen parasysh kushtet ekonomike dhe sociale të vendit tonë. Nuk mjafton vetëm dëshira, e cila mund të jetë e madhe, por nëse është e pamenduar mirë ajo do të rezultojë utopike. Duke u nisur nga historia e të gjitha kohërave dhe vendeve, kemi mësuar që arti dhe kultura janë të kushtëzuara nga kushtet ekonomike shoqërore dhe sociale. Ne nuk kemi kushtet e shkollave nga të cilat kopjohen risitë, madje jemi vite larg tyre. E para, në shkollat tona të sistemit parauniversitar, në disa prej tyre, që janë quajtur shkolla pilot, mendohet të aplikohet mësimi me tableta dhe më pas të vazhdojë të futet në të gjitha shkollat e vendit. Më vjen keq që ju zhgënjej me të vërtetën, juve reformatorëve ambiciozë, por nxënësve as në shkollat pilot nuk iu jepen tabletat. Ja ta diskutojmë së bashku hapur: - Si mund t’u japësh tabletat kur nxënësit tanë prishin bankat dhe karriget prej druri,