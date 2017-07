Zbulohet arsyeja pse disa fëmijë lindin me flokë dhe disa të tjerë jo

Të gjithëve na ka bërë përshtypje arsyeja pse disa fëmijë lindin me flokë dhe disa të tjerë jo. Shpesh e kemi pyetur veten për këtë shkak se nga çfarë varet prania e flokëve në kokën e fëmijës?





Të gjithë bebet në barkun e nënës kanë flokë, ose më saktë e kanë kokën të mbuluar nga një shtresë pushi, e cila ka tendencën të zhduket rreth muajit të 8 të shtatzënisë, më pas gjatë lindjes, rritja e hormoneve të placentës shkakton rënien e flokëve.





Gjatë muajit të 6-7 të shtatzënisë, fetusi mbulohet nga pushi, e cila formohet nga estrogjeni i prodhuar gjatë shtatzënisë, dhe që zhduket në muajin e 8. Gjatë javëve në vijim formohen flokët dhe vetullat shkruan pernenat.al