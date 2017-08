Zbardhet vendimi/ Ja kush përjashtohet nga rritja e çmimit të ujit në Tiranë

Pensionistët kryefamiljarë që jetojnë vetëm ose me fëmijë në ngarkim janë të parët që mbrohen nga vendimi i Bashkisë për rritjen e çmimit të ujit nga janari i 2018-s. Bashkë me një sërë kategorish të tjera, gjithashtu në nevojë, të moshuarit përjashtohen nga tarifimi i ri nga UKT-ja me 20 lekë shtesë për çdo m³ të shpenzuar.





Ndërkohë që vendimi është marrë prej më shumë se dy javësh në Këshillin Bashkiak, sigluar edhe nga prefekti, Bashkia po shqyrton formën e rimbursimit të rritjes për familjet në nevojë. Dy janë alternativat: tarifimi me çmimin e vjetër dhe caktimi i një shume që do t’i shtohet asaj të pensionit mujor. Duke qenë se sasia e ujit të harxhuar nuk është fikse për kategori të ndryshme, mundësia e faturimit me tarifat e vjetra, bazuar në databazën që kanë njësitë administrative është më e mundshme. Aktualisht, për një m³ ujë në kryeqytet paguhet 45 lekë, ndërsa në vitin e ardhshëm do të faturohet 65 lekë/ m³.





Zbardhet vendimi i Këshillit Bashkiak për rritjen e tarifave të ujit nga janari i 2018-ës për biznese e konsumatorë, me përjashtim të pensionistëve e kategorive në nevojë. Nga janari i vitit që vjen, ndryshe nga konsumatorët e tjerë të ujit, një pensionist, i vetëm a me të tjerë në ngarkim e ka të sigurt se nuk do të paguajnë asnjë qindarkë më tepër nga ajo që paguajnë aktualisht. Por çfarë kanë përfituar realisht ata?! Tabela përbri shkrimit sqaron masën që ata përfitojnë nëse nuk do të “mbroheshin” nga rritja.













Kështu, për një çift pensionistësh që shpenzojnë në muaj mesatarisht 20 m³ ujë i paguan UKT-së (dhe do të vazhdojë ta bëjë) afërsisht 2 mijë lekë të rinj në muaj. Nëse do të tarifoheshin me çmimin e ri të ujit në kryeqytet, shuma do të ishte të paktën 25% më e lartë. Përveç çmimit të pandryshuar të sasisë së ujit të harxhuar, përfitimit final i duhet shtuar edhe shuma fikse mujore, e cila për ta do të vijojë të mbetet 100 lekë, dhe jo 200 sipas vendimit të ri. Këto do ta frynin së tepërmi faturën duke rënduar jo pak xhepat e pensionistëve.