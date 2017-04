Zbardhet skema vjedhjeve/ E reja u kërkonte ndihmë, bashkëpunëtorët e saj i rrihnin dhe i grabisnin

Policia e Tiranës ka vënë në pranga katër shtetas si dhe ka shpallur në kërkim një të re, pasi u janë dokumentuar 7 vepra penale të vjedhjes me dhunë në bashkëpunim.





Policia bën me dije se në pranga kanë rënë:





- Fatjon Bushgjokaj, 26 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për veprën penale "Vjedhje me dhunë në bashkëpunim"

- A. B., 17 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për veprën penale të "Vjedhjes"

- Ndue Bushgjokaj, 24 vjeç, banues në Tiranë

- Elton Leka, 19 vjeç, banues në Tiranë





Gjithashtu është shpallur në kërkim shtetësja, R. L.





Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohen të kanë kryer vjedhje me dhunë në dëm të disa shtetasve, duke vepruar të koordinuar me njëri-tjetrin.





Fillimisht ishte shtetësja R. L. (e shpallur në kërkim) e cila kërkonte ndihmë, të dëmtuarve duke i huazuar telefonin për të berë një telefonatë më pas bashkëpuntorët e saj shtetasit e arrestuar ushtronin dhunë fizike ndaj të dëmtuarve dhe më pas i vidhnin sendet me vlerë si telefon, varëse, ora dhe vlerat monetare, ku më pas largoheshin me një automjet të tipit "Fiat", të marrë me qira.





Pas një pune hetimore dhe një sërë veprimesh proçeduriale për këta shtetas është arritur të dokumentohet me prova ligjore se janë autorë të dyshuar të ngjarjeve të mëposhtme:





• Më datë 23.03.2017, në Kodër Mëzes, kanë vjedhur shtetasen R. M., të cilës i kanë marrë një telefon të markës "Alfa 5"





• Më datë 23.03.2017, në rrugën "Kasem Shima", kanë vjedhur shtetasin E. A., të cilit i kanë marrë një telefon të markës "Samsung S3" dhe një xhp lëkure





•Më datë 28.03.2017, në "Fushë Mëzes", kanë vjedhur shtetasin I. T., të cilit i kanë marrë një telefon të markës "iPhone 6 S plus"





• Më datë 29.03.2017, tek rrethrrotullimi "Vorës", kanë vjedhur shtetasin Xh. L., të cilit i kanë marrë një telefon të markës " iPhone 4S" dhe 4 mijë Lekë të reja





• Më datë 31.03.2017, pranë ish "Casa Italia", kanë vjedhur shtetasin O. H., të cilit i kanë marrë një telefon të markës "Doogee" dhe 12 mijë Lekë të reja





• Më datë 01.04.2017, në rrugën dytësore të autostradës Durrës–Tiranë, kanë vjedhur shtetasin R. Ç., të cilit i kanë marrë një telefon të markës " iPhone 6 S plus"





• Më datë 01.04.2017, në rrugën "Sokrat Mio", kanë vjedhur shtetasin S. M., të cilit i kanë marrë një telefon të markës "iPhone 6", një varse, një orë dore, 15 mijë Lekë të reja dhe xhupin





Në cilësinë e provës materiale, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale:





- 7 telefona të markave të ndryshme si, iPhone, Doogee, Samsung, Nokia

- Dy xhupa Lekurë

- Një varëse floriri.

- Një automjet i tipit "Fiat", i marrë me qira

- Katër kuleta të llojeve të ndryshme





Disa prej sendeve të cilat i përkasin shtetasve të dëmtuar, u gjetën të groposura në një shtëpi të braktisur në Kamëz.