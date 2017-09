Vrasja e grave po merr përmasa terrorizmi!

Nese nuk ka, atehere le te nisim nje levizje kombetare per te tundur e shkundur cdo zyrtar, gjyqtar, prokuror, avokat, gazetar, OJF, dhe jo vetem te ketij vendi, qe te kuptojne e veprojne, pasi dhuna dhe vrasja e grave nuk eshte CESHTJE KULTURE E ZAKONI, por eshte KRIM kunder JETES qe po merr permasa TERRORIZMI!..





Nga Majlinda Bregu





Ne dhjetor te vitit te kaluar, nje grua, Liljana Zhezha, nene e dy femijeve, u flak nga dritarja e shtepise prej burrit te saj. Asokohe i kerkova nga Ministrit te Drejtesise, Ministrit te Brendshem, Prokurorit te Pergjithshem edhe Presidentit te Republikes, zbardhjen e plote te ngjarjes e cila niste me papergjegjshmerine e zvarritjes se urdherit te mbrojtjes deri tek absurditeti i jeteses se viktimes dhe vrasesit te saj ne te njejtin apartament. (Ne fakt, keshtu e parashikon Ligji per Masat Parandaluese te Dhunes ne Familje,i cili duhet ndryshuar me urgjence). Gjykata thoshte se kish lëshuar Urdhër Mbrojtje;

policia thoshte se nuk e kishte marrë; pushteti vendor nuk dinte gjë.

I kerkova edhe Kryetarit te Bashkise Fier, te ndihmonte dajen e femijeve te Liljanes,pasi i mori te dy jetimet e vegjel ne shtepine e tij.

Pas Liljanes kane humbur jeten edhe dy gra te tjera deri tek rasti i gjyqtares Fildez Hafizi.

Por cfare ndodh sot.

Nga dhjetori 2016 jane zhvilluar 6 seanca gjyqesore kunder burrit qe flaku nenen e femijeve nga dritarja. Keto,prane Gjykates se Krimeve te Renda Vlore.

4 seanca jane shtyre me sebepe gjykatash; 2 prej tyre sepse vrasesi thoshte se ishte semure; 1 se mungonte avokati dhe 1 se mungonte prokurori.

Ne seancen e dyte vrasesi ka kërkuar gjykim të shkurtuar dhe gjykata e ka pranuar. Sot ne seancen e 6-te, prokurori kerkon qe denimi nga i perjetshem te jete 35 vjet dhe shkak per kete eshte pranimi i gjykimit te shkurtuar nga vrasesi.

Nderkohe qe nuk eshte shqyrtuar kerkesa per heqjen e prinderimit sipas padise se bere nga kujdestari i tanishem i femijeve( (daja). Kodi i familjes edhe per heqjen e prinderimit ne te tilla raste te dhunes ne familje, sidomos kur gjema ndodh ne prani te femijeve nuk eshte i qarte.





Kater pyetje me lindin tani:





1. Cfare duhet te ndodhe me, qe nje burre qe vret gruan, gjakftohte, ne kushtet e urdherit mbrojtes, ne rastin e Fierit edhe ne prani te femijeve te mitur, te vuaje denimin maximal qe njeh ligji, burgim te perjetshem?!( neni 79 /c i kodit penal)

2. Neni 228 i Kodit te Familjes thote qe “pergjegjesia prinderore hiqet kur prindi shperdoron pergjegjesine prinderore ose tregon PAKUJDESI te rende ne ushtrimin e saj”. Po t’i vrasesh nenen femijeve cfare quhet?!

3.Edhe sa seanca do duhen ne rastin e mesiperm per te marre nje vendim?!

4. A ka njeri qe nuk mendon se dhuna ndaj grave dhe vrasja e tyre eshte krim qe duhet zbutur apo amnistuar?