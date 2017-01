Vodhi motorin, u nis ilegal drejt Greqisë. Si vdiq i riu në Konispol







Zbardhen detaje nga ngjarja e së premtes mbrëma në Konispol, ku u gjet në rrugë një i ri i larë në gjak e i pajetë.

Policia ka identifikuar viktimën e gjetur pranë kufirit grek në Konispol, policia e Sarandës ka arritur të identifikojë viktimën, ndërsa thotë se ka vdekur si pasojë e një aksidenti.



Zyrtarisht, policia e Sarandes njofton se ka identifikuar te riun qe humbi jeten mbremjen e se premtes ne Konispol.

“Ai eshte Shkelzen Mema 38 vjec nga Bregu i Lumit Tirane”-njofton policia.

Sipas saj, biktima 38 vjecari Mema fillimisht ka vjedhur nje motor tip Daitan ngjyre blu pa targa prone e shtetasit Alfred Brahimi 40 vjec banor i Konispolit.

“Viktima Shkelzen Mema ka perdorur rrugen Konispol piken me te larte kufitare 68 per te kaluar per ne Greqi, ne dalje te lagjes Qesarajze ai eshte rrezuar dhe per rrjedhoje ka humbur jeten”- sqaron policia pas hetimeve të para.

Ka qene nje bari ai qe e ka pare 38 vjecarin te rrezuar ne toke dhe te mbytur ne gjak, te cilet me tej kane njofuar policine e cila ka shkuar ne vendngjarje dhe arriti ne nje kohe te shkurter te identifikoje viktimen dhe te zbardhe ngjarjen.