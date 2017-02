Vlorë, plagoset me armë zjarri 28-vjeçari në “Kalin e Trojës”

Një person është plagosur më armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e të enjtes në Vlorë në vendin e quajtur “Kali i Trojës”

Policia sqaron se: Rreth orës 19:50 ka ndodhur një plagosje me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur në lagjen “Isa Boletini” pranë vendit të quajtur “Kali i Trojës” ku një person i paidentifikuar ende ka qëlluar me armë zjarri një shtetas tjetër me inicialet A.L., 28 vjeç, banues në Vlorë, i cili është plagosur në këmbë dhe ndodhet në Spitalin e Vlorës në gjendje të rëndë shëndetësore.

Autori ka mundur të largohet duke përfituar nga errësira, por po punohet për kapjen dhe arrestimin e tij.