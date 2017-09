Vjedhja e pikturave të Mios fillon nga Pogradeci, janë nxjerrë jashtë Shqipërisë

Bardhyl BERBERI





Pas zbulimit të megaskandalit që në galerinë e Korçës janë vjedhur 27 punë të mjeshtrit të madh, është e udhës të kujtojmë se realisht vjedhja e pikturave të Vangjush Mios fillohet që nga zhdukja e dy punëve perla të tij në Galerinë e Arteve të Pogradecit. Sipas shefit të antikrimeve të qytetit liqenor dy pikturat e famshme të Vangjush Mios “Pazari i Pogradecit me shatërvanin e vjetër” dhe “Varka tip kore në liqen” janë nxjerrë nga Pogradeci dhe janë shitur nga kontrabandistë në Maqedoni. Burime ende të rezervuara për gazetën “Telegraf” për arsye hetimi kanë thënë se dy pikturat e mësipërme të piktorit të popullit Vangjush Mio janë në studion e një koleksionisti pikturash në Maqedoni. Për arsye hetimi ai nuk e tregon emrin e funksionarit të lartë maqedonas ku policia dyshon se ndodhen dy pikturat e vjedhura në Pogradec, madje shefi Arben Vako heq një paralele midis asaj vjedhjeje që është bërë në Pogradec dhe dy vjedhjeve në qytetin e Korçës. Ai i rezervuar thotë për gazetën “Telegraf” se është i njëjti rrjet trafikantësh maqedonas, madje mund të jetë edhe një bullgar që e kanë ‘gjuajtur’ krijimtarinë e Vangjush Mios këtij mjeshtri të madh të poezisë së penelit. Mësohet, se përveç hetimeve në qytetin e Korçës, sot ka nisur marrja në pyetje e të gjithë punonjësve të galerisë në Pogradecit, të cilët janë duke dhënë dëshmitë e tyre rreth kohës që kanë punuar në këtë galeri. Një person kyç, tek galeria private e funksionarit të lartë maqedonas që për arsye hetimi nuk po e japim emrin, ka thënë se rastësisht ka parë galerinë e tij dhe aty kanë qenë jo vetëm “Varka me kore në liqenin e Pogradecit “por edhe “Pazari i Pogradecit me shatërvanin e vjetër”, por dhe punë të tjera të Vangjush Mios. Kjo është arsyeja që shefi i antikrimit heq paralele me vjedhjet në qytetin e Korçës, pasi mund të jetë i njëjti rrjet trafikantësh .