Vizat/ Ambasada Amerikane paralajmëron shqiptarët: Kujdes, mos bini pre e mashtrimeve

Ambasada Amerikane ka paralajmëruar të gjithë qytetarët shqiptarë që janë të interesuar për viza punësimi në SHBA që mos të bëjnë pre e mashtrimeve nga grupe të ndryshme njerëzish.





Me një njoftim në faqen e ‘Facebook’-ut, Ambasada e SHBA-ve shprehet qytetarët nuk duhet të mashtrohen kur aplikojnë për të marrë viza punësimi për në Alaskë, pasi nuk jepen të tilla.