Videoja e vrasësit të Cukut, 40 telefonata në 24-orë

Më pak se 24 orë pas publikimit nga policia të videos së atentatorit të dyshuar të ish­ Drejtorit të Policisë së Vlorës Artan Cuku më

tepër se 40 telefonata kanë mbërritur në Sallën operative të Drejtorisë së Policisë së Tiranës.Lajmi konfirmohet nga burime të Drejtorisë së Policisë së Tiranës.

Sipas tyre telefonuesit janë persona të ndryshëm që pretendojnë se njihnin apo se kishin parë drejtimin e lëvizjes së të dyshuarit,

përpara apo pas atentatit ndaj Cukut.

Të gjitha këto telefonata janë duke u verifikuar nga grupi i hetuesve që po punojnë për zbardhjen e atentatit, ku mbeti i vrarë 42 –

vjeçari Cuku, ish­ drejtues i policisë në disa qarqe dhe rrethe të vendit deri para vitit 2013.

Një ditë më parë, publikoi një video në të cilën shfaqej një person me veshje sportive dhe me kapele, që lëvizte me vrap.

Pamjet e të dyshuarit janë regjistruar në zonën pranë vendit ku banonte Cuku, dhe dyshohet se i përkasin kohës pas realizimit të

atentatit. Nëpërmjet videos policia kërkonte ndihmë për identifikimin e të dyshuarve, ndërsa vinte edhe një numër telefoni në

dispozicion. 0694110299

Për zbulimin e autorëve të vrasjes, policia e Tiranës ka angazhuar një grup hetuesish të cilët po punojnë në disa pista për zbardhjen

e ngjarjes.

Po ashtu një shpërblim prej 3 milionë lekësh është vënë nga policia në dispozicion të personave që kanë dijeni mbi autorët e

mundshëm të vrasjes.

Cuku u qëllua mbrëmjen e të shtunës së kaluar me 8 prill, ndërsa po hynte në shtëpinë e tij në rrugën e Kosovarëve në kryeqytet. Një