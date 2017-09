Vendimi i ri i Financave për ish të përndjekurit

Vendimi i Financave: Ish-të përndjekurit që marrin pagesat





Ministria e Financave ka miratuar dhënien e pagesave të tjera për kategorinë e ish-të dënuarve politik të regjimit komunist. Gazeta “Telegraf” nis publikimin e listës së shqyrtimeve të dosjeve me trashëgimtarë për këstin e parë, të cilët duhet të depozitojnë mungesat brenda datës 5 dhjetor 2017. Pra do të jenë 3 muaj në dispozicion të tyre për të dorëzuar të dhënat e kërkuara dhe përfituar paratë. Çdo ditë do të mund të gjeni në “Telegraf” listat e përfituesve, emrat e trashëgimtarëve të nivelit të parë dhe të dytë, si dhe dokumentet e nevojshme. Publikimi do të vazhdojë dhe me përfituesit e këstit të dytë. Ndarja e parave për trashëgimtarët e të dënuarve të regjimit komunist vazhdon krahas procesit për ish-të përndjekurit, të cilët përfitojnë pagesat në tetë këste.