Veliaj inspekton vendosjen e ndriçimit në pjesën e parë të Bulevardit të Ri

Segmenti i parë i Bulevardit të Ri të Tiranës do të hapet në maj, si për kalimtarët, ashtu edhe për makinat. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, inspektoi fazën e fundit të punimeve që po kryhen në këtë segment, duke përfshirë edhe parkingun nëntokësor te ish Stacioni i Trenit, teksa po i jepet dora e fundit detajeve të projektit, si mbjellja e pemëve dhe vendosja e ndriçimit. Kryebashkiaku i Tiranës tha se me ritmin me të cilin po ecën puna, segmenti i parë prej afro 500 metrash do jetë gati në maj.





“Kemi ecur shumë me punimet në Bulevardin e Ri, duhen edhe pak javë derisa të hapet parkingu i madh nëntokësor. Duke filluar nga maji, do të hapim për përdorimrreth 400-500 metrat e para të Bulevardit, për të siguruar edhe hyrjen në parkim për ata që kanë punë në zonën e ish Stacionit të Trenit”, tha Veliaj. Ai ndoqi nga afër punën për vendosjen e ndriçimit në Bulevard, si dhe të shesheve, duke theksuar se do krijojë një ambient të qetë dhe komod për qytetarët.





“Kemi marrë disa vendime të rëndësishme për ndriçimin. Akset kryesore do të ndriçohen me një ndriçim të përshtatshëm për makinat, e për të gjithë ata që do të përdorin bulevardin. Do të kemi një ndriçim më miqësor për sheshet kryesore, duke nisur nga sheshi kryesor që është tek ish Stacioni i Trenit, pra aty ku kryqëzohet Bulevardi i Ri me të vjetrin dhe me Unazën, dhe mandej të dyja shëtitoret”, shtoi Veliaj.





Kryetari i Bashkisë tha se po punohet në mënyrë të veçantë me gjelbërimin në dy krahët e segmentit. Sipas tij, puna e kryer deri më tani me mbjelljen e pemëve do të jetë një surprizë e bukur për të gjithë qytetarët në momentin e hapjes së kësaj pjese të Bulevardit. “Ndërkohë që gjithë muaji mars ka qenë një muaj i pyllëzimit të Tiranës, nga sheshi Skënderbej, Liqeni i Farkës, Liqeni i Tiranës dhe kryesisht pyllëzimi më i madh, bimësia më e madhe është mbjellë në bulevardin e ri. Kur të hapet perdja te ish Stacioni i Trenit, besoj se do të jetë një surprizë shumë e këndshme për qytetarët, teksa do të shohin që mijëra pemë, tashmë të rritura, i kanë dhënë shumë hir Bulevardit të Ri”, u shpreh Veliaj.