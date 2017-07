Vdekja e Gjolekës, sipas Epikës Historike

Nga Gezim Zilja





Edhe shkëmb ta kesh zemrën, është e pamundur të mos tronditesh, kur dëgjon këngët për Zenel Gjolekën e Hodo Aliun





Mbasi hyri në shërbim të sulltanit, Zenel Gjoleka, në vitin 1952, niset në krye të dymijë lebërve trima, të inkuadruar në ushtrinë turke drejt Malit të Zi. Me vete kishte një pjesë të luftëtarëve të kryengritjes së vitit 1848, nga Labëria dhe Bregdeti, si Hodo Nivica, Gjikë Thanasi, Jani Ligori, Halim Toto etj. Shqipëtarët u lëshuan





Se ish lufta në kufi

Nga të gjithë anët shkuan

Me Gjolek’ në Mal të Zi.





Shqiptarët me komandantët e tyre, të regjur në luftëra e sakrifica bënë atë që e kishin për zanat: luftën ballas me armikun pa kthim prapa. Lufta në fillim plasi në malin e Kërnicës dhe në malin e Taraboshit.





Taraboshi brigje-brigje

Mali i sertë pa fare shtigje

Iu qep Hodua një kurrizi

Nxori pallën e laturisi

Karadakn’ ç’e lanetisi

Hodua me gjithë Gjolekë

Me trima toskë e gegë

Iu ngjitnë malit përpjetë

Ik o Niko, se të zunë

Brenda në Rekë t’u futnë

Reka me kulla të larta

Nga Çetina dukej flaka.





Është një luftë e egër dhe nga vargjet që na vijnë nga thellësia e shekujve kupton se Zenel Gjoleka, me trimat e tij kanë shkuar atje të luftojnë deri në vdekje. Nuk mund tu vinte ndryshe ‘’e liga’’ veçse nga shpata dhe në shesh të mejdanit. Ja si luftojnë dhe bien në fushën e nderit trimat e Bregut të Detit dhe të Labërisë;





Gjithë kapedanë janë

Luftojnë me Karadaknë

Mbahu, mbahu Halim Nuri

Se vjen Hodo trim desturi

Me dymijë djem prej guri

Me dymijë malësorë

Gjithë me kordhë në dorë

Gjoleka me Karadaknë u ther

Sa rroi palla s’iu terr

I erdhi vdekja me nder.

Bashkë me Gjik Thanasnë

Në Karadak na u vranë

Në sinor ngulën bajraknë.





Dy vargjet e fundit japin qëllimin e vdekjes së Gjikë Thanasit, ku kuptohet lehtësisht se atdheu ishte i pari. Ka dhimbje të madhe në amanetin e tij, se atje tej në Bregdetin e Bukur nga ku ishte nisur:





Gjikë Thanasi, o lule!

Kur u përgjunje e re

U kujtove edhe the:

“Më mbet nëna kallogre

Motra manastireve

Dhe gruaja vajzë e re.”





Ç’mund të komentohet më tej në këto vargje, që i ngrenë monument njeriut-luftëtar, që vdes për një çështje të shenjtë?

Sipas gojëdhënave malazeztë i zunë pusi Gjolekës (ndoshta ishte një kurth) dhe një pjese të luftëtarëve të tij, në vendin e quajtur Shkallët e Kërstiqit:





O Gjolekë trëndafili!

S’ma priste fiqiri

Të të gënjente qafiri.

Kënga e jep qartë atë që ndodhi:

Dërgon Vlladikë qafiri

Ju kapedanë sa jini

Shkallën e Kërstiqit ziri

Vjen Gjoleka po t’i bini.

Në çark kur Gjoleka rhyri

Ç’u ndezë batare tymi

U tund vendi nga rënkimi

Vuri hingëllimin çili.(kali.





I plagosur rëndë ky luftëtar i rrallë nuk do të bjerë i gjallë në dorë të armikut. I lutet shokut të tij, Shuaip Qordukës:





Shuaip të kamte djalë

Jamte lavosurë në ballë

Mos më le në ta të gjallë

Hiqma kokënë me pallë!

Dhe Shuaipi përgjigjet:

Ç’thua kështu Zenel-a’

Këtu mbet’ dhe imija’

Bashkë të na bëjnë varrë

Se pa tij s’kthenem i gjallë.





Po aty do të vdiste dhe trimi Hodo Aliu, Nivica (Labi), shoku i tij i pandarë. Ai del gjallë nga beteja, por i plagosur dhe i sëmurë vdes disa ditë më vonë.





I shkreti Hodo Nivicë

Bën dyfek në Podgoricë

Të lumtë o at’ i bardhë

Që nxore Hodon të gjallë!

Malazeztë dot s’e vranë

Të enjten e të xhumanë

Hodo trimi e dha xhanë.

Qaj e qaj, moj Këndrevicë

Qaj drërin e Shqipërisë,

Të shkretin Hodo Nivicë!





Zenel Gjoleka ashtu si e nisi e bitisi: vdiq me pallë në dorë atje në Kërstiq, ku dhe u varros, thonë afër kullës ku ra Oso Kuka. Lajmi erdhi tronditës, në Kuçin e tij të dashur, por edhe në të gjithë Labërinë e trojet ku jetonin shqiptarët. Dhimbja do të ishte e madhe:





Labëria ra në sterë

Mbenë gratë me leshtë serrë

Mbajnë zi pr’ata të mjerë

Që nxiruan Labërinë.

Për Gjolek e Hodo Alinë

Mbenë larg nga vëndi inë

Për të ruajturë kufinë.





Pas vdekjes, Gjoleka do të mbetej shembull frymëzimi për brezat e ardhshëm, do të kërkohej tashmë të ngrihej nga varri dhe të përsëriste historinë:





O zot dëgjova një fjalë

Kërkon mbreti nizamë.

Ngrehu edhe këtë radhë

Të nxjerç të shkretën pallë

Të përpiqesh me pashanë,

Ashtu si keshe zananë.

Të shkretëtë këta vende!





Për ty e për pallën tënde. Dhe më tej:





Ngreu mor të rëntë pika!

T’vate koka te Vlladika

O imzot, o kordhëshpata,

U dëgjove në rigata(mbretëri)

Kordhëtari zoti im,

O Gjon Lekë Labi

Seç të humbi nami.





Në librin e Thimi Mitkos, gjejmë dhe një poezi të rrallë, që ndoshta kalon pa u venë re nga lexuesi. Një grua nga Bolena, vajton me ligje dy të afërm të saj Leskon dhe Sadikun, të rënë në luftë. Nga dhimbja e madhe ajo blesfemon kundër Zenel Gjolekës, duke u thënë të vrarëve, pse u bëtë me prohirxhinë (bucelabërësin), nga që Gjolekajt kishin si zanat bërjen e bucelave.





Qaj mali me trëndelinë (Ref. unë a derëzeza)

Për Leskon e për Sadiknë

Ç’ju ngjiti me prohirxhinë

Me Gjolekë batakçinë.





Përgjigja vjen e menjëhershme po aty, nga një grua tjetër bolenase me refrenin e rrallë, Unë a derëzeza, që nuk di sesi mund të përkthehet në gjuhët e tjera të botës. Ajo i përgjigjet shoqes së saj, duke qarë me ligje:





Rri krushkë, se s’qave mirë (Ref. unë a derëzeza)

S’shahetë Gjoleka ynë.

Trim që tundi Shqipërinë,

Që në Berat e Janinë.

Rri krushkë, se mirë s’e qave

Gjolekën shumë e shave.

Gjoleka mos dektë kurrë!

Po për turq, po për kaurë.





Dhe kështu ndodhi vërtet. Koha ikën e trimi i Kuçit afrohet edhe më, drejt pavdekësisë dhe lavdisë së përjetshme. Gjithë Lumi i Vlorës e më tej në Gjirokastër e Tepelenë i këndojnë këngët e ngritura për të sot e kësaj dite. Kam dëgjuar shpesh grupet polifonike, djem të rinj e burra në moshë, të këndojnë këngët e Zenel Gjolekës e Hodo Aliut. Edhe shkëmb ta kesh zemrën, është e pamundur të mos tronditesh, kur i dëgjon sesi këndojnë me forcë, dhimbje e krenari, me atë ison e papërsëritshme, herë si shushurimë valësh e rrëkezash, herë si cicërima bilbilash, shoqëruar me atë britmë-kujen burrërore, “Hajde-deeeeeee”. Të duket sikur trimat e atyre kryengritjeve sapo janë vrarë e të gjallët po e këndojnë këngën, për herën e parë.