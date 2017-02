Vajza 10-vjeçare mban fjalim në OKB

Me rastin e “Ditës Ndërkombëtare të Grave dhe Vajzave në Shkencë” në Asamblenë e Përgjithshme u zhvillua mbledhja me temë: “Gjinia Shoqërore, Shkenca dhe Zhvillimi i Vazhdueshëm: Ndikimi i Medias”.

Në mbledhjen e zhvilluar në rastin e kësaj dite që është pranuar nga Kombet e Bashkuara me përpjekjet e El-Hashimit në vitin 2015, morën pjesë përfaqësuesit e shumë organizatave civile dhe ndër pjesëmarrësit e Turqisë ishte edhe 10-vjeçarja Talya Özdemir.

Ajo mbajti fjalim në foltore përpara emrave të njohur dhe pjesëmarrësve të shumtë duke u shprehur për vajzat e shkencës.