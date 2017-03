Ushtaraku presion me video intime koleges, i kërkonte seks dhe lidhje por e pëson keq

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka dërguar në gjyq me akuzën e gjobëvënies, Gersian Dumin, efektivin e policisë ushtarake. Oficeri Dumi u arrestua në nëntor të vitit 2016, nga specialistët e sektorit kibernetik të policisë së Tiranës, pasi shantazhoi me video intime një kolegen e tij brenda Forcave të Armatosura.





Dosja pas përfundimit të hetimeve nga prokuroria është dërguar në gjykatë, ku pritet të fillojë procesi gjyqësor. E dëmtuara në kë ngjarje është shtetasja me iniciale E.K. Kjo e fundit e kishte denoncuar në polici faktin se dikush e kërcënonte me mesazhe anonime në telefon dhe në faqen e saj në Facebook, shkruan një portal online.





Ngjarja:





Ky person i kërkonte ushtarakes të takoheshin dhe të kryenin mardhënie seksuale. “Në të kundërt, videon që kam gjetur në inboxin tënd do ta bëj publike në internet”, ka qenë kërcënimi i ushtarakut. Pasi ka marrë kallëzimin e policisë, prokurori i çështjes tek krimet e rënda, Vladimir Mara bashkë me sektorin kundër krimeve kibernetike kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapjen e autorit. Policia ka instruktuar shtetasen me inicialet E.K., kolege e autorit të krimit, që ti kthente përgjigje dërguesit të mesazheve.





Pas komunikimeve të vazhdueshme mes të dëmtuarës nga ngjarja, 23-vjeçari konfirmonte pretendimin se kishte një video intime të vajzës, të cilin ai do e publikonte në internet. Kërkesa e të riut ishte që vajza të pranonte të kryente mardhënie seksuale me të dhe të krijonin një lidhje intime së bashku. Në këto kushte, nën kontrollin e policisë, punonjësja e ushtrisë ka lënë një takim me kolegun e saj Gersian Dumi, në një hotel në zonën e “Vilave Gjermane” në Tiranë.





Autori i ngjarjes ka shkuar aty duke menduar se do të takohej me kolegen “që i ishte bërë fiksim” por në fakt, sapo arriti tek hoteli, ushtari u arrestua në kushtet e flagrancës nga efektivët e policisë së Tiranës.





Në cilësinë e provës materiale, është sekuestruar telefoni i ushtarakut ku është gjetur se aparati kishte akses në një adrsë anonime në facebook, nga e cila ishin nisur mesazhet për vajzën e dëmtuar nga ngjarja.