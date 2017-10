Ushtarakët nuk lypin

Mersin Kurti





Përdora termin ushtarakët, jo vetëm si gjithëpërfshirës, por sepse, një gjeneral në rezervë, jo i pa punë, na vlerëson si të tillë, në rezervë dhe jo në pension të parakohshëm apo lirim. Ndoshta do t’u duhemi një ditë dhe mund të na përdorin sërish.