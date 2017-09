Universitetet, sot dita e çregjistrimeve

Çfarë do të ndodhë në fazën e dytë, mundësia e largimit dhe si duhet të veprojnë aplikantët





Është mbyllur dje raundi i parë i regjistrimit të studentëve në shkollat e larta. Raundi i parë i pranimit të institucionet e arsimit të lartë zgjati 14 ditë dhe kishte 7 minifaza 48-orëshe. Nga data 29 gusht deri më dje, aplikantët, të cilët kanë rezultuar fitues, duhet të kryenin procesin e regjistrimit. Sipas udhëzimit, nëse shpalleshin fitues në një nga programet e studimit që kanë renditur, aplikantët duhet të regjistroheshin brenda 48 orëve. Në të kundërt humbnin të drejtën për të vijuar programin e studimit. Megjithatë, ky afat u kritikua disa herë nga drejtuesit e fakulteteve. Ata kërkuan që të kishin mundësi të vendosin se si do të veprohej pas mbylljes së dy minifazave të para.





Megjithatë ky është viti i parë që Ministria e Arsimit ka menduar t’u japë një shans të dytë atyre që nxitohen për t’u regjistruar. Kështu, të gjithë ata që vetëm në përfundim të fazës së parë të regjistrimeve konkludojnë se kanë ende shanse për të qenë fitues në një degë më të preferuar apo thjesht ndërrojnë mendje, mund të çregjistrohen. Për ta është lënë një datë në dispozicion, 12 shtatori, fill pas përfundimit të raundit të parë. Mjafton një kërkesë për çregjistrim pranë sekretarisë mësimore të fakultetit përkatës për të qenë “i lirë” në vijimin e garës në raundin pasues.