Çudi nga Ministria e Brendshme/ Për qentë e policisë 44 milionë lekë ushqim shtesë, për policët 3 milionë!

INSTITUTI I PËRGATITJES SË QENVE TË POLICISË





Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje ushqim koncentrat për qen dhe këlysh.





Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:





1.”ANIPHARMA” Shpk me numër NIPTI K23724401H me ofertë ekonomike 3,664,370 (tre milionë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e treqind e shtatëdhjetë) lekë pa Tvsh.





2.”METANI” Shpk me numër NIPTI L22117021M me ofertë ekonomike: 4,361,244(kater milionë e treqind e gjashtëdhjetë e nje mijë dyqind e dyzet e katër) lekë pa Tvsh.





3.” Eurogjici Security “shpk me numër NIPTI K31929010K nuk ka paraqitur ofertë.





4. “ Paera “ shpk me numër NIPTI L31505034R nuk ka paraqitur ofertë.





5. “ Tech Invest“ shpk nuk ka paraqitur asnjë dokument.





6. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “METANI”Shpk me numër NIPTI L22117021M me ofertë ekonomike 4,361,244 (kater milionë e treqind e gjashtëdhjetë e një mijë e dyqind e dyzet e katër) Adresa: Rruga “Xhorxhi Martini”, Godina nr.33 , Tiranë është identifikuar si oferta e suksesshme.





7. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë IPQ Policise sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentët e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.





8. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.