UDB-ja serbe përmes Baton Haxhiut, bandës "Devolli" dhe Ramiz Kelmendit, Kumbara i Kariqve hyri në Shqipëri!

Nga Reshat Badallaj- ZHURIANI

Serbia fashiste permes Baton Haxhiut,spiunit të UDB-es serbe,këlyshit të Jovica Stanishiqit,gjaksorit te kryeudbashit të Serbisë,bandës vrastare,raciste, që quhet “DEVOLLI” dhe permes ETC të Ramiz Kelmendit,argat i devotshem serb,tentojn t´i helmojn dhe t´i tredhin shqiptarët. Devollët dhe Ramiz Kelmendi,kahmotshëm janë të lidhur me vëllazërit Kariq,kundër shqiptarve.





Strumbullari i kësaj zezënaje,që i bie kambanave të mortit kundër kombit tonë në përgjithësi është Baton Fazli Haxhiu, që në kohën e luftës,vodhi paratë e shokëve dhe fshehurazi takohet me Jovica Stanishiqin,në hotelin e Brezovicës me gjaksor të Drazh Mihajlit dhe bëjnë planin famëkeq që të mos hetohet nga shqiptarët,përmes MUP-it serb, e lajmrojn “TANJUG-un”, kinse ky këlysh i UDB-ës serbe është vrarë! Dhe, pas pak ditësh, duke parë se populli nuk çau trapin fare,MUP-i Baton spiunin e fusin në Maqedoni si nuse.





Unë,Reshat Badallaj-Zhuriani, shpeshherë kam kërkuar nga ky kopuk dhe dilber i Serbisë, që të hapin padi penale ndaje meje,nëqoftëse vetem një fjalë nuk është e vertetë dhe mos të flasim për dy fjalë.Kurrë nuk i´a mbajti të bëj as gëk e as mëk të del në pazar edhe pse ja kam hedhur dorashkën si burrat. Ky nuk e bën se është i zier safi në kazanët e Serbosllavisë që nga baba gjyshi,babai Fazli HAXHIU,POR, POPULLI E NJEH SI FAZLI QELI.





Jam tepër i shqetësuar dhe i detyruar të njoftoj popullin tim të gjakut e të rrënjës për rrezikun që po i kanoset me vrasje nga bandat famëkeqe të UDB-ës vrastare. Po ashtu, jam i detyruar dhe ia kam borxh t´i vë në dijeni edhe familjet i miqve te mi në fcb, që kam që nga Konispoli dhe të degdisur në tërë globin, se familjeve të tyre do jenë të rrezikuar nga kriminelët e nëntokës së nipave të Dragutin Drazh Mihajlit. Nuk jam kundër tregëtisë së lirë e sidomos kur ka të bej Tiranë-Prizren,sepse luftëra kanë ndodhur ne mes Gjermanisë e Anglisë,Francës,Italisë,Rusisë dhe sot vazhdon tregetia ne mes tyre,por jo për t´i vrarë qytetarët!





Por, kur kemi të bejmë me spiunë të deshmuar serbian kundër shqiptarëve duhet të jemi të kujdeshëm se Serbia i ka duartë e gjata kundër shqiptarëve. Serbia në Ballkan ka shpërndarë 2200 spiunë,ndërkaq,vetëm në Kosovë 720, spiunët më të tmershëm dhe me besnik të Drazh Mihajlit,kryeçetnikut, Aleksandër Rankoviqit,kasapit, që kishte lënë amenet që të lëshohet kosa e vdekjes në kokat shqiptare,satrapit,Josip Broz Tito,terroristi i pestë botëror sipas listës botrore, gjaksorit Sllobodan Millosheviq, që bëri kasaphanë në Kosovë,pra janë soji i Boton Haxhiut,”Devollëve”, Ramiz Kelmendit, argati i KARIqve,një gjysëmanalfabet, që merreni me mend Qeveria kuislinge e beri z.ministër…