Tre shtete plan kundër derdhjes së mbetjeve në det. Shqipëria mbetet jashtë

Greqia, Qiproja dhe Izraeli kanë vendosur që të nënshkruajnë një plan të përbashkët veprimi për të adresuar ndotjen e detit nga mbetje të naftës dhe të tjera. Këtë projekt e ka deklaruar për mediat vendase ministri i Qipros greke, për Bujqësinë dhe Mjedisin Nikos Kouialis.





Ky plan veprimit do të nënshkruhet nga ministrat e mjedisit të tre vendeve, të cilët pritet të mbajnë një takim trepalësh në Nikosia në fund të tetorit, tha Kouialisi, i cili shtoi se të tre vendet janë të vendosur që në tryezën që do të zhvillohet në 24 Tetorit, do të vendosin për masat e duhura në kuadër të zbatimit të këtij plani.





Të tre ministrat do të shqyrtojnë gjithashtu edhe çështje të tjera të bashkëpunimit, siç është përpunimi dhe asgjësimi i ujërave të ndotura të trajtuara dhe bashkëpunimi në masat për të adresuar ndryshimet klimatike.