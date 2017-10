Transporti publik, Veliaj: Këtë muaj nis testimi i autobusit elektrik

Tirana pritet që të transformojë tërësisht shërbimin e saj të transportit publik urban. I ftuar në emisionin Kapital në Vizion Plus, kryebashkiaku Veliaj bëri të ditur se brenda tetorit do të nisë testimi për autobusin e parë elektronik, ndërsa brenda vitit do të nisë dhe aplikimi i biletës elektronike.

“Çdo gjë do të bëhet në mënyrë elektronike pa kontakt fizik me faturino dhe me të tjerë. Pastaj sigurisht dhe flota e autobusëve elektrikë. Të parin do ta testojmë në tetor dhe pastaj gjatë gjithë vitit do të kemi testime, që gjatë vitit tjetër ne të bëjmë një porosi edhe për një kompani publike ose minimalisht për t’i detyruar privatët të kalojnë në një transport shumë herë më ekologjik”, theksoi Veliaj.





Kryebashkiaku deklaroi se flota e autobusëve është rritur me 50 për qind, ndërsa theksoi se paralelisht është punuar dhe për forcimin e kontrolleve ndaj operatorëve për t’u garantuar qytetarëve një shërbim të denjë. “Koha vërtetoi që u rrit flota me 50-të %. Kompanive ju është rritur dhe kërkesa e llogarisë. Kështu që një pjesë e madhe e gjobave, e pikëve që ju ulen nga licenca janë disiplinuar ndjeshëm. Publiku është bërë gjithashtu edhe më i ndjeshëm dhe raporton në mënyrë konkrete.