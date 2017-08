Tkurren blerjet online, vetëm për pesë mujorin e parë të 2017 ranë me 12%

Shqiptarët sa vjen edhe po blejnë me pak blerje online.

Këtë gjë e tregojnë statistikat e fundit nga instituti i statistikave ku vetëm për pesë mujorin Janar-Maj 2017 u transportuan 182 tonë mallra me postë, me një rënie prej 12.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Sipas specialistëve kjo rënie ishte e pritshme të ndodhte pas vënies së taksës për blerjet që kalojnë 22 euro.

Në këtë taksë shtesë përfshihet Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, si dhe detyrime të tjera doganore.

Nisma e qeverisë erdhi në kushtet kur blerjet online kishin kohë që marshonin drejt rekordeve të reja muaj pas muaji çka solli edhe një rritje të ardhurave tek Posta Shqiptare.

Kufizimit për blerjet online duket se ju nënshtrua vetëm pjesa e atyre që kanë si vend origjine një nga shtetet evropiane ndërkohë që në lulëzim ka mbetur ajo e blerjeve nga Kina.