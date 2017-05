Tirana dy ditë pa drita, këto janë zonat që nuk do kenë energji elektrike nesër dhe pasnesër







Javën e ardhshme, ditën e henë dhe të martë do të ketë mungesë dritash në disa zona të kryeqytetit. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike njofton se kufizimi vjen për shkak të punimeve për mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes në nstacionin Mëzez.

Punimet do të kryhen në datat 15-16 maj, nga ora 09:00-13:00.

Në datën 15 maj, punime nga ora 09:00-13:00.

Pa energji do të jenë zonat: Bonifikimi, Paskuqan, Privat (Tulla, Interlines, Bonifikimi), Autostrada1, Drejtoria e karburanteve, Privat (EuroDrin, kaso, Skenderi), Yrshek, Domje, Serat Babë Rexha, Unaza e Re / Yzberisht, Rr. Qelqit (Kombinat). Zona Kashar( pjesërisht), Yrshek, Fushë Mëzez, Ish Rruga Ura, Zona Bregut të lumit, Laknas, Fusha Misto Mames, Zona pranë Kmy (pjesërisht),3 Heronjte, Privat(Algrec). Bërxullë, Domje, Bathore, Ujësjellësi Kamëz, Qerekë, Tapizë, Pompat Tapizë, Breg Lumi, Reparti Ushtarak, Laknas (pjesërisht), Pompat e Antibiotikut, Privat/ Alumin, Everest, Laknas, Frutikultura, Bregu Lumit , Çekrezë, Kasale, Parafabrikatet Kamëz, Valias.

Datë 16 maj, punime nga ora 09:00 deri në orën 13:00

Pa energji do të jenë zonat: Bonifikimi, Paskuqan, Privat (Tulla, Interlines, Bonifikimi), Autostrada1, Drejtoria e karburanteve, Privat (EuroDrin, kaso, Skenderi), Yrshek, Domje, Serat Babe Rexha, Unaza Re / Yzberisht, Rr. Qelqit (Kombinat). Zona Kashar( pjesërisht), Yrshek, Fushë Mëzez, Ish Rruga Ura, Zona e Bregut të lumit,

Laknas, Fusha Misto Mames, Zona pranë Kmy (pjesërisht), 3 Heronjte, Privat(Algrec).