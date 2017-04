Tetë vjet burg për dy skafistët vlonjatë. U kapën në gomonen me 800 kg drogë

Gjykata italiane e qytetit të Lecces ka dhënë dënimin ndaj dy skafistëve shqiptarë Devi Aliaj e Aleksandro Begaj , të cilët natën e 23 shtatorit të vitit 2016 u arrestuan nga financa italiane ndërsa po trafikonin me gomone rreth 800 kg marijuanë nga Shqipëria drejt Italisë.





Juria nën drejtimin e gjykatësit Vincenzo Brancato me një gjykim të shkurtuar ka dënuar Devi Aliaj me 6 vjet e 20 ditë burg si dhe me një gjobë prej 40 mijë euro.





Ndërsa Aleksandro Begaj është dënuar me 2 vjet 8 muaj e 20 ditë burg kundrejt 4 vjet e 6 muaj burg që kishte kërkuar prokuroria.





Dy skafistët shqiptarë ishin rezident në qytetin e Vlorës.





Operacioni i Policisë Financiare u ekzekutua natën e 23 shtatorit të 2016, kur roja bregdetare identifikoi gomonen me drogë rreth 11 milje larg brigjeve italiane.





Ndalimi i saj e arrestimi i dy skafistëve shqiptarë u bë në afërsi të komunës së San Kataldos në Lecce.