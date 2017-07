Tentuan të trafikonin 1.2 tonë kanabis drejt Italisë, pranga 3 trafikantëve

Arrestohen tre personat të cilët u kapën në tentativë për të trafikuar 1.2 ton kanabis nga brigjet e Vlorës drejt Italisë, në dhjetor të 2016. Uniformat blu kanë vënë në pranga shtetasit Fatmir Face, Saimir Osmria dhe Murat Marta. Me kërkesë të prokurorisë gjykata ka caktuar ndaj tyre masën e sigurisë “arrest me burg”.





Në bazë të veprimeve hetimore, ka rezultuar se më datë 23.12.2016 nga ana e punonjësve të policisë së kufirit dhe migracionit Vlorë gjatë patrullimit që ata kryenin në breg të detit mes stacionit te policisë kufitare dhe molit që shërben për ankorimin e anijeve në Petroliferë është konstatuar një automjet. Në momentin që është afruar policia, personat që kanë qenë në mjet janë larguar me shpejtësi duke lënë mjetin e braktisur.





Në momentin që janë afruar tek mjeti forcat e policisë kanë konstatuar se mjeti ishte një kamion tip frigoriferik, ku pranë tij në tokë janë gjetur pako të mbështjella me natriban. Gjithashtu është vënë re se dhe në brendësi të automjetit ka patur pako të tjera të mbështjella me natriban. Fillimisht për shkak të karakteristikave të pakove të gjetura të cilat janë sekuestruar më pas me cilësinë e provës materiale është dyshuar se në to, të gjendeshin lëndë narkotike e llojit kanabis sativa.





Nga ana e forcave të policisë janë kryer veprimet e para hetimore me iniciativë duke u sekuestruar lënda e dyshuar si narkotike. Në afërsi të mjetit të ngarkuar me lëndë narkotike janë gjetur dhe dy mjete të tjera. Në mjetin kamion janë gjetur 116 njëqind e gjashtëmbëdhjetë pako të mbështjella të cilat pas peshimit rezulton të kenë peshën 1240 kg e 100 gramë.





Duke qenë se në afërsi të mjetit tip kamion është gjetur një karele që transporton mjete ne det, çështja është regjistruar për veprën penale të Trafikimi i Narkotikëve mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim sipas parashikimeve të nenit 283/a/2 dhe 22 të Kodit Penal dhe hetimi i kaloi për kompetencë Prokurorisë për Krime të Rënda.