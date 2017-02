Tentohet të grabitet një kazino në Tiranë, autorit i bie nga dora pistoleta lodër

Një person ka tentuar të grabisë një kazino mbrëmjen e sotme në kryeqytet. Mësohet se tentativa për grabitje ka ndodhur tek një kazino pranë ‘Selvisë’.





Autori i dyshuar ka hyrë me një ‘pistoletë’ në kazino në tentativë për të grabitur, por është goditur me grusht nga roja i sigurisë dhe është larguar me shpejtësi.





Gjatë kohës që është larguar, grabitësit i ka rënë pistoleta nga dora e cila rezultoi se ishte pistoletë lodër.