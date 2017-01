Tensionet për kompaninë CEZ, PS-ja thërret dëshmitar djalin e Berishës

Maxhoranca do të miratojë të premten kërkesën për të thërritur si dëshmitar për çështjen e lidhjes së marrëveshjes mes ish-Qeverisë dhe kompanisë CEZ, Shkëlzen Berishën, djalin e ish-kryeministrit Sali Berisha, raporton “Panorama”. Shkelzen Berisha Kjo kërkesë ka acaruar dje tonet në mbledhjen e Komisionit Hetimor, gjë e cila në fund kulmoi me largimin e demokratëve nga mbledhja e komisionit. Deputeti i PS, Ervin Koçi, tha se duhej thërritur si dëshmitar djali i Sali Berishës, pasi emri i ka dalë në e-mailet e drejtuesve të CEZ, po ashtu dhe nga juristi i OSHEE¬së, Romeo Kara.

Por nënkryetari i komisionit, Arben Ristani, e ka quajtur si qesharake kërkesën e socialistëve, duke thënë se në emaile nuk doli në asnjë moment emri i Shkëlzen Berishës, por vetëm flitej për dikë që cilësohej si “i biri”. “Në rast se do të vijmë në këto nivele, mund të thërrasim këtu dhe djalin e Kryeministrit të sotëm, ose të bijtë e kujtdo tjetër, dhe ta bëjmë qesharake deri në fund këtë histori”, tha dje Ristani. Por gjatë mbledhjes, Taulant Balla kërkoi nga deputeti socialist, Ervin Koçi, që kërkesën ta paraqesë me shkrim. “Zoti deputet, ju duhet të paraqisni një kërkesë me shkrim dhe komisioni do të marrë vendim të ndërmjetëm. Komisioni do të vendosë që personi Shkëlzen Berisha do duhet të dëshmojë para këtij komisioni me rrethanat që janë paraqitur gjatë hetimit. Depozitojeni me shkrim dhe ta miratojmë mbledhjen e ardhshme”, tha Balla.

AKUZAT E PD

Arben Ristani akuzoi dje të majtët se po bëjnë shfaqje politike dhe se dëshmitari i tyre, që përfshin djalin e ish-kryeministrit Sali Berisha, është fotografuar në shoqërinë e personit të dënuar nga gjykata si vrasës i Azem Hajdarit. Ristani ka nxjerrë fotot e Romeo Karasë me Izet Haxhinë, duke thënë se dëshmitari kyç i socialistëve është bashkëpunëtor me një kriminel.