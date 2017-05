Suprizat e motit për të gjithë javën dhe muajin Maj

Vera ende nuk ka ardhur zyrtarisht por moti me diell na gënjeu duke krijuar një atmosferë të tillë. Dita e sotme nisi me diell të ngrohtë dhe mot të kthjellët por gjithçka ndryshoi pasi pasditja u shoqërua me shi të fortë. Mësohet se e gjithë java do të jetë e shoqëruar me një mot të luhatur dhe të paqëndrueshëm. Nata e sotme do të ftohet dhe shirat do të jenë të vazhdueshëm gjatë gjithë javën. Ndërsa dita e dielë për të gjithë ju që mendonit të shkonit në plazh do të jetë me shi. Gjithashtu mësohet se gjithë muaji maj do të jetë i shoqëruar nga shira të vazhdueshëm.