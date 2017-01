Supermodelja tregon strijat pas lindjes

Për vite me radhë, ndonëse mban statusin e supermodeles, Chrissy Teigen ka dëshmuar se nuk ka asnjë kompleks për defektet në trupin e saj, madje i tregon ato me krenari. Nëntë muaj më parë, bashkëshortja e John Legend solli në jetë vajzën e saj të parë, të quajtur Luna, dhe i mahniti të gjithë me faktin që u rikthye në superformë në një kohë rekord.

Por, siç tregoi me postimin e saj të fundit në rrjetet sociale, shtatzënia ka lënë shenja edhe në trupin e saj. “E punë e madhe!”- shkroi shkurtimisht Teigen në përshkrimin e fotos, ku shihen strijat në pjesën e brendshme të kofshës së saj.